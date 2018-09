Suite aux incidents qui ont émaillé la rencontre Union-Malines de dimanche, la commission des litiges a prononcé ses sentences à l'encontre des différents protagonistes. La plus lourde étant prononcée à l'égard d'Abder Ramdane, le T2 saint-gillois, qui a pris dix matches de suspension, dont 3 avec sursis. Une décision que l'Union a décidé d'accepter, comme elle vient de le faire savoir via communiqué.Durant l’entretien qu’il a eu avec notre direction, Abder Ramdane était profondément touché par les événements et déplore sa réactionnous déclare Alex Muzio, Président du Conseil d'Administration.