Vingt-deux hooligans partisans du club de football de l'Antwerp comparaissaient lundi devant le tribunal correctionnel d'Anvers pour avoir attaqué trois bus de supporters du Beerschot-Wilrijk l'été dernier.

Le ministère public a requis jusqu'à sept ans de prison à l'encontre des quatre instigateurs des faits. Pour les autres prévenus, des peines de deux à cinq ans d'emprisonnement ont été requises, avec ou sans sursis probatoire et liées à un certain nombre de conditions, telles que l'interdiction de stade. Les autocars avaient été assaillis le 13 août 2017 sur le retour d'un match joué à Lierre. Les hooligans de l'Antwerp attendaient leurs rivaux du Beerschot sur la place communale de Mortsel. Ils ont caillassé le bus avant qu'une rixe n'éclate. Quatre personnes avaient été blessées et avaient subi une incapacité de travail allant de 10 jours à un mois et demi.

La police a pu identifier les protagonistes grâce à des images de vidéosurveillance, une enquête téléphonique et un appel à témoins. Vingt-deux fauteurs de trouble ont été amenés à devoir s'expliquer devant la justice. Michaël R. (28 ans), Stijn V.H. (27 ans), Robby C. (32 ans) et Kenneth V. (26 ans) sont considérés comme les instigateurs des faits.

Ceux-ci avaient planifié l'attaque des bus de supporters après que l'un d'entre eux, Robby C., eut maille à partir, le 11 août dernier, avec plusieurs supporters du Beerschot. Le lendemain, ils avaient mobilisé le noyau dur du club de football de l'Antwerp pour aller "se promener", un mot de code pour "se battre".

"L'aisance, la rapidité et l'évidence avec lesquelles cette violence insensée a été organisée donnent la chair de poule", a commenté la procureure Sylvie Van Baden.