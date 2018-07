Les Brabançons wallons ont encaissé l’unique but de la partie sur penalty à la 35e minute de jeu.

Après un premier partage face au Sporting de Charleroi la semaine passée, l’AFC Tubize a connu la défaite pour son deuxième match de préparation. Les Brabançons wallons profitaient en effet de leur stage en Allemagne pour affronter Sarrebruck, et ces derniers se sont imposés 1-0. Un but marqué sur penalty via Zellner, à la 35 minute de jeu. « La première mi-temps était plutôt timide de notre part, avoue Théo Buelinckx, présent sur place. Le premier tir au but pour nos couleurs est venu des pieds de Shean Garlito, après 25 minutes de jeu. On a manqué de jus, mais c’est probablement lié à la débauche d’énergie lors de notre stage. »

En seconde période, les Brabançons wallons se sont montrés un peu plus entreprenants. « Ils ont équilibré un peu les débats, sans pour autant se montrer très dangereux. Les Tubiziens ont pris davantage l’initiative et le niveau était plus élevé », poursuit-il. Théo Buelinckx souligne la prestation de Shean Garlito. « Si je devais en sortir un du lot, ce serait lui. On a déjà vu à la reprise qu’il était en bonne forme physique et il semblait moins marqué par les efforts de la semaine. Il a davantage pressé ses opposants et a frappé au but aussi. »

A noter, côté tubizien, les titularisation du gardien Lars de Jonghe et de Mustafa Kaboré, l’attaquant actuellement en test.

Ce week-end, les hommes de Christian Bracconi rentrent en Belgique. Le prochain match amical ? Ce sera ce mercredi 19h face au Standard de Liège, à domicile.