Grand favori de la compétition, l’Antwerp semble enfin avoir trouvé la bonne carburation avec ses cinq succès de rang et une première place au classement provisoire de la tranche. Que le matricule 1 doit remporter s’il veut espérer enfin retrouver l’élite.

L’ex-Eupenois Michaël Lallemand explique les raisons de cette montée en puissance.

"Le groupe a dû intégrer pas mal de nouveaux, dont moi-même. Cela prend du temps et nos résultats, en dents de scie au premier tour, sont davantage imputables à un manque de cohésion et d’automatismes, qu’à des problèmes d’ego ou de pression mal gérée comme on a pu le lire dans la presse. Maintenant, il est clair que notre troisième entraîneur cette saison, Wim De Decker, a su cimenter le groupe. Il a apporté sa grinta , et effectué quelques retouches tactiques qui portent leurs fruits."

Des cadres comme Biset, Colpaert ou Camus en ont fait les frais. "Pour le moment, les résultats suivent et dans un tel cas, personne ne conteste les choix du coach. Quant à moi, je n’ai pas à me plaindre. Après avoir eu besoin d’un temps d’adaptation, suivi d’un va-et-vient entre le banc et le terrain, j’ai été titularisé lors des quatre dernières rencontres. J’étais venu ici pour me relancer, après avoir connu beaucoup de bons moments en quatre ans à Eupen. J’avais obtenu un transfert à Courtrai, mais cela ne s’est pas passé comme je voulais. L’Antwerp avait déjà voulu me transférer en janvier 2016, mais j’avais décliné. J’espérais toujours percer en Division 1. Or, l’été dernier, les Anversois sont revenus à la charge. Cette fois, j’ai accepté sans hésiter. Jouer devant 10.000 personnes tous les quinze jours, c’est fabuleux."

Le Welkenraedtois semble donc avoir trouvé sa voie au Bosuil. "J’y évolue en attaque aux côtés d’Owusu. Nous sommes complémentaires et disposons d’excellents pourvoyeurs comme Dierckx, Dequevy ou Limbombe."

L’importance du prochain déplacement à l’Union n’échappe à personne au Bosuil; sa difficulté aussi. "Nous devons absolument remporter cette tranche et ça passe par une victoire à l’Union Saint-Gilloise. Une équipe avec des individualités de qualité. Et un excellent coach que je n’ai côtoyé… qu’un jour et demi. C’était à mon arrivée à Eupen. Je me souviens qu’il avait dû partir avec l’arrivée des investisseurs allemands qui avaient d’emblée imposé leur staff."

Michaël Lallemand espère un jour vraiment travailler sous les ordres du Sprimontois. "Je n’en ai entendu que du bien. Il est très fort tactiquement, sait imposer une discipline collective et connaît parfaitement la série. Je suis d’ailleurs certain qu’il nous a réservé quelques surprises pour samedi."