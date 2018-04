Un but évitable et quelques occasions galvaudées ont précipité la défaite saint-gilloise.

Les Flandriens ouvraient rapidement le score via Lecomte, qui profitait habilement d’un dégagement complètement raté de Saussez. L’Union se créait ensuite plusieurs occasions, via Tabekou, Kis, Perdichizzi et surtout Martens, qui voyait l’une de ses reprises heurter la barre transversale, puis une autre aboutir sur le piquet en toute fin de partie. Mais au terme d’une rencontre sans enjeu qui résumait parfaitement sa saison, elle ne parvenait donc pas à clore celle-ci par autre chose qu’un revers.

Son entraîneur Marc Grosjean était néanmoins satisfait par ce qu’il avait vu. « Je ne peux décemment rien reprocher à mes joueurs. Autant la semaine dernière face à Westerlo, ils étaient passés à côté de leur sujet, autant cette fois, ils ont tout essayé afin de clôturer en beauté. Nous étions la meilleure équipe sur le terrain et j’ai apprécié le sérieux, l’engagement et la qualité de jeu déployée par moments. Mais comme cela s’est trop souvent produit cette saison, l’efficacité a clairement fait défaut, alors que le forfait in extremis de Fixelles nous avait une fois de plus obligé à bricoler afin de former un onze de base compétitif au coup d’envoi. Espérons que la poisse nous abandonnera enfin la saison prochaine. »

Une campagne 2018-2019 où l’Union retournera dans son stade Marien fétiche, puisque la fin des travaux est annoncée pour le 30 juin prochain. Les ambitions devraient être revues à la hausse. « Cela dépendra toutefois de la venue ou pas de Tony Bloom, le patron du club de Brighton, dans l’organigramme de l’Union », nuance Marc Grosjean. « Nous espérons connaître sa décision le plus rapidement possible, dans un sens comme dans l’autre, histoire d’avancer sur certains dossiers. Tant que tout le monde restera dans l’expectative, il sera impossible d’entreprendre quoi que ce soit ».

La fiche du match

Roulers : De Winter ; Monteyne, Lépicier, Kompany, Borry ; Van Acker, Zolotic, Lecomte, Aw (47e Dufour) ; Saviour (82e Kargbo), Maletic (75e Cerigioni).

Union : Saussez ; Peyre, Martens (87e Hermansson), Perdichizzi ; El Banouhi, Kis, Morren, Massengo, Da Silva ; Tabekou (82e Mboko), Ferber (71e Vercauteren).

Arbitre : M. Van Damme.

Avertissements : Lecomte, Martens, El Banouhi.

Le but : 9e Lecomte (1-0).





Tubize partage l'enjeu à Westerlo pour son dernier match chez les pros

Westerlo et Tubize ont partagé l'enjeu (1-1) dimanche lors de la sixième et dernière journée des playoffs 3, poour éviter la relégation de la Proximus League. Tubize était déjà assuré de la relégation en division 1 amateurs avant cette rencontre.

Westerlo a pris l'avantage en début de seconde période via Heymans (50e) avant que Traoré (76e) n'égalise pour Tubize.