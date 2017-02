Tubize a frappé deux fois les montants mais les Saint-Gillois ont émergé en fin de match.

L’Union et Tubize s’affrontaient pour une finale dans la course au Top 4. En cas de succès, Tubize s’adjugeait définitivement la 4e place. Mais au bout des 90 minutes, c’est l’Union qui l’a emporté et s’empare de la 4e place des Tubiziens.

On a assisté à une rencontre intense avec une superbe occasion de Rajsel au bout de dix secondes, une frappe de Megan Laurent sur l’équerre ou encore deux belles tentatives de Diallo.

Tubize semblait en mesure de prendre l’avance en seconde période, Amallah avait le but au bout du pied mais Neels sauvait à même sa ligne. La chance de Tubize venait de passer puisque dans le dernier quart d’heure les Saint-Gillois allaient émerger.

Massengo trouvait d’abord la tête de Da Silva pour le 1-0 avant que Fixelles n’envoie un missile sur le 2-0. Entretemps, Diallo avait encore frappé la barre.

Avec ce succès, l’Union passe devant Tubize à la 4e place alors qu’il ne reste qu’une seule journée de championnat. L’Union ira à OHL alors que Tubize recevra le Cercle.

Union - Tubize 2-0

Union: Saussez, Mpati (90e+2 Vandiepenbeeck), Neels, Perdichizzi, Cabeke, Massengo, Morren, Da Silva, Aguemon, Rajsel, Aoulad (72e Fixelles).

Tubize: Beunardeau, Touré, Q. Laurent, Fabre, Hamzaoui (84e Henri), Garlito, Betsch, Amallah (69e Zenke), Lee, M. Laurent, Diallo.

Avertissements: Perdichizzi, Touré, Amallah.

Les buts: 78e Da Silva (1-0), 89e Fixelles (2-0).

