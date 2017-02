La ville de Louvain a décidé de dépêcher une entreprise d'audit pour examiner le pré-accord conclu entre le club de Oud-Heverlee Louvain (D2) et un groupe d'investissement chinois en vue d'une éventuelle reprise du club de football.

Louvain est en effet propriétaire du stade et possède un contrat de location qui court jusqu'en 2031 avec le club local, qui a également bénéficié de plusieurs prêts de la ville de Louvain. "Nous allons faire examiner le pré-accord par une entreprise d'audit pour y déceler les éventuelles implications pour la ville. Nous demandons au club de nous laisser disposer de toutes les informations. Théoriquement, nous avons le droit de demander le remboursement immédiat du prêt si nous ne sommes pas d'accord avec la convention. Nous allons prendre position et nous soumettrons notre avis au conseil communal", a déclaré Carl Devlies (CD&V), échevin des finances.

Depuis 2004, Louvain a octroyé à l'OHL près de 12 millions d'euros sur six prêts, dont trois doivent encore être remboursés. Les autres, des subventions annuelles, ont été automatiquement remboursées. Deux prêts, de 0,7 et 3,5 millions d'euros sans intérêt, ne seront pas remboursés si le club universitaire ne joue pas en première division. Un dernier prêt de 1,5 million avec 2% d'intérêt a été accordé en juin dernier. Tous ces prêts doivent être remboursés au plus tard pour 2031 dans le cas où le bail s'achève.

Dans un communiqué de presse publié jeudi, le club a tenu à préciser qu'une éventuelle reprise par des investisseurs chinois ne remettrait pas en question la formation des jeunes, le travail social, la section féminine et le fonctionnement du stade. "La direction veillera également à ce que l'OHL continue à jouer un rôle sociétal prépondérant dans la région tout en respectant ses obligations financières", a ajouté le club.