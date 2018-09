Le KV Malines va mieux. Après sa victoire en Coupe de Belgique mercredi face à l'Antwerp (3-1), le club entraîné par Wouter Vrancken s'est imposé sur la pelouse de Lommel (0-3) samedi soir lors de la huitième journée de Proximus League.

Les Malinois (12 points) en profitent pour revenir à une unité de Westerlo, battu plus tôt dans la journée à domicile par le Beerschot Wilrijk.

Rob Schoofs (53) a ouvert la voie du succès à Malines juste après le repos. Igor de Camargo (81) a ensuite doublé la mise dans les dix dernières minutes avant que Joachim van Damme (88) ne fixe le score à 0-3 à deux minutes du terme.

Plus tôt dans la journée, le leader Westerlo s'est incliné à domicile face au Beerschot Wilrijk (1-2). Vendredi, Roulers s'était imposé à domicile face à Tubize (2-1) alors que l'Union Saint-Gilloise, vainqueur d'Anderlecht en Coupe de Belgique jeudi dernier (0-3), se rend dimanche après-midi (16h30) à Oud-Heverlee Louvain.

Au classement, Westerlo occupe toujours la tête avec treize points mais ne compte plus qu'un point d'avance sur un groupe composé de quatre poursuivants : le KV Malines, Roulers, le Beerschot Wilrijk et Lommel. L'Union Saint-Gilloise pourrait même revenir à égalité de points en cas de victoire dimanche. Tubize et OHL ferment la marche avec six points.