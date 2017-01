Les Sang et Or sont passés à un cheveu d’une nouvelle bonne affaire.

On a assisté à un match complètement fou ce dimanche après-midi au stade Leburton. Un match intense et spectaculaire comme on n’en a rarement vu cette saison en D1B. Les deux équipes se sont rendues coup pour coup.

Les Anversois ont frappé les premiers mais Diallo est parvenu à égaliser. Malheureusement, juste avant la pause, Beunardeau commettait une grossière erreur qui permettait à Dequevy de replacer l’Antwerp aux commandes.

La seconde période démarrait mal pour Tubize puisque Zenke était exclu après quelques secondes à peine pour un coup de coude. Malgré tout, Tubize restait dans la partie et Camargo rétablissait la parité d’un superbe coup franc.

Finalement, la décision s’est faite sur un penalty concédé par Quentin Laurent et transformé par Dierckx. Cruel pour Tubize qui frappait encore la barre à la 88e avant que Owusu ne scelle le score de la rencontre dans les dernières secondes.

Tubize - Antwerp 2-4

Tubize: Beunardeau, Camargo, Q. Laurent, Fabre, Dudouit, Garlito (85e Henri), Betsch (68e Babic), M. Laurent (68e Amallah), Lee, Diallo, Zenke.

Antwerp: Debaty, Dom, Kone, Duplus, Corryn, Omolo (66e Hairemans), Haroun, Dequevy (89e Limbombe), Dierckx, Lallemand (78e Binst), Owusu.

Avertissement: Lallemand.

Exclusions: 46e Zenke, 82e Q. Laurent (2j.).

Les buts: 26e Lallemand (0-1), 41e Diallo (1-1), 45e Dequevy (1-2), 62e Camargo (2-2), 83e Dierckx (2-3), 90e Owusu (2-4).