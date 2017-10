Julian Nagelsmann est un ovni du football mondial. Coach principal d’Hoffenheim à 28 ans, récemment élu entraîneur de l’année en Bundesliga à même pas 30 ans, le jeune Allemand est un phénomène.

La Belgique a, elle, vu arriver Yannick Ferrera à Charleroi à seulement 31 ans. Son ancien adjoint, Will Still, vient d’exploser le record de son mentor. À 24 ans, le jeune Belge a coaché son premier match en D1B au Lierse.

"La direction m’a confirmé jusqu’à la tranche suite au renvoi de Fred Vanderbiest, explique-t-il. Je serai encore là les 4 prochains matches. L’avenir du club sera ensuite éclairci. La direction ne prendra pas un nouveau coach avant d’être certain que le club est vendu."

Étiez-vous prêt à endosser une telle responsabilité ?

"Je pense qu’on n’est jamais prêt à 100 %. Je suis conscient d’avoir encore plein de choses à apprendre mais je profite de ces rencontres pour emmagasiner un maximum de choses. Quand la direction amènera un nouveau coach, je reprendrai ma place d’adjoint/analyste dans le staff."

Comment vous faites-vous respecter pas des gars qui sont plus âgés que vous ?

"Franchement, les joueurs ont été super-professionnels. La réaction a été très positive. Ils se sont rendu compte que je ne racontais pas que de la m**** et que j’étais là pour bosser, pas pour rigoler. Ils connaissaient déjà mon travail d’adjoint et d’analyste. Fred Vanderbiest me donnait des responsabilités et j’ai pu travailler avec des gars qui ont compris que je n’étais pas un tocard."

(...)