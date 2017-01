Le parquet de l'Union belge de football a décidé de ne pas demander de sanction à l'encontre de Christophe Bertjens.

L'attaquant de Lommel United a été exclu injustement vendredi soir à Tubize, lors de la 9e journée de la Proximus League. Malgré cette décision, la lanterne rouge de la D1B a déposé plainte et souhaite faire rejouer le match. Bertjens a été exclu, à la demi-heure, après une simulation du défenseur tubizien Andrei Camargo qui a feint avoir reçu un coup de tête et s'est jeté par terre. L'arbitre Denis Vanbecelaere a cru à la faute et a brandi la carton rouge.

Tubize s'est imposé au final 2-0.

"Notre club a officiellement déposé un plainte contre l'URBSFA. Nous attendons maintenant la convocation. Le club a engagé un avocat expérimenté en droit du sport pour défendre nos intérêts", a écrit Lommel United sur sa page Facebook.