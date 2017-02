Le candidat-acquéreur d'Oud-Heverlee Louvain, club de division 1B, est l'homme d'affaires chinois Jiang Lizhang, a annoncé vendredi De Tijd en citant des sources internes au club.

Le club louvaniste avait annoncé début février qu'un accord de principe avait été trouvé avec le groupe chinois Shanghai Naisi Investment Management Center. De Tijd explique qu'il s'agit en réalité d'une société écran de l'homme d'affaires chinois Jiang Lizhang, ce que confirment des sources internes au club. Lizhang a laissé le bureau d'avocats De Wolf Axten, qui possède un bureau à Shanghai, mener les négociations.

OHL serait le troisième investissement de Lizhang dans le monde du sport. L'an passé, il avait acquis 5 pour-cents des Minnesota Timberwolves, équipe de basket évoluant en NBA. La valeur de cette franchise est estimée, selon la presse américaine, à 1 milliard de dollars, ce qui signifie que Lizhang a mis au moins 50 millions d'euros sur la table. Il est le tout premier co-propriétaire chinois de l'histoire de la NBA.

La semaine passée, un groupe d'une trentaine de personnes avait lancé une campagne baptisée 'OHL op DREEF' pour trouver une alternative locale au rachat du club. Le groupe entend s'opposer afin d'empêcher OHL de devenir à son tour comme tant d'autres un "marché de joueurs étrangers" et veut créer au contraire une structure influente auprès des supporters, de la ville de Louvain, de la commune d'Oud-Heverlee, d'investisseurs potentiels, d'entrepreneurs locaux et des jeunes joueurs de la région dont elle aurait la confiance et serait le lien.