Oud-Heverlee Louvain a rendu hommage à son président Vichai Srivaddhanaprabha avant et pendant la rencontre de Proximus League contre Tubize, samedi.

Le Thaïlandais, propriétaire du club, est décédé samedi dans un accident d'hélicoptère à Leicester. Avant le coup d'envoi, le speaker du stade a expliqué que "la vision qu'avait Vichai pour OHL sera protégée et exécutée."

Des dizaines de supporters louvanistes sont venus déposer des fleurs à l'entrée du stade. Certains portaient un brassard noir. A l'intérieur du stade, un registre de condoléances avait été ouvert dans une grande tente. Le coup d'envoi de la rencontre a été précédé d'une minute de silence.

"Vichai n'était pas seulement un homme chaleureux et humble, mais aussi très généreux pour ceux qui l'ont croisé. Bien que son parcours avec OHL ne faisait que commencer, sa vision pour le club sera protégée et exécutée", a déclaré le speaker du stade avant la minute de silence, qui a été suivie par de longs applaudissements.

A la 60e minute - le nombre 60 correspond à l'âge de Srivaddhanaprabha - les lumières du stade ont été éteintes et les supporters de la tribune 4, le kop d'OHL, ont allumé les lumières de leurs téléphones portables. Le chant "You'll never walk alone" a également retenti dans le stade.

OHL a battu Tubize 4-1 signant sa première victoire à domicile de la saison.