Malines a repris la tête de la D1B grâce à sa victoire 3-0 contre Roulers lors de la 12e journée de championnat, samedi Achter de Kazerne.

Roulers tenait le bon bout jusqu'à l'heure de jeu, moment où Gravenberch a été exclu (63e). Le 'Kavé' a ensuite profité de sa supériorité numérique pour marquer trois buts aux Roulariens, d'abord via son défenseur colombien German Mera d'une tête sur corner (70e) puis grâce à Onur Kaya (82e) sur une magnifique frappe des 25 mètres. Dans le temps additionnel, Baptiste Schmisser a inscrit, contre son camp, le dernier but (90e+3) de la partie.

Malines est en tête avec 21 points, juste devant l'Union Saint-Gilloise (20), qui s'est imposé in extremis (3-2) contre Tubize. Roulers est 6e avec 13 points. Dimanche, Lommel (3e, 18 pts) accueillera Westerlo (6e, 13 pts) en espérant pouvoir rejoindre Malines en tête.

Pour rappel, la 10e journée, initialement prévue du 12 au 14 octobre et qui avait été reportée en raison du scandale de fraude dans le football belge, se jouera mardi (Union Saint-Gilloise-Beerschot et Tubize-FC Malines) et mercredi (Roulers-Westerlo et OH Louvain-Lommel).