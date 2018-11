Déjà vainqueur de la première tranche, le FC Malines s'est imposé lors de la 15e journée de D1B, la première de la seconde période.

Le Kavé a dû batailler avant de prendre les trois points contre Lommel (3-2) grâce à un but de Joachim Van Damme à la 85e. Igor De Camargo, ancien joueur du Standard, a ouvert le score dès la 6e minute d'une reprise de la tête au petit rectangle (1-0). Avant de regagner les vestiaires, Bitsindou a été exclu pour une deuxième carte jaune (42e).

Dès l'entame du second acte, Malines a creusé l'écart grâce au défenseur néerlandais Arjan Swinkels, seul au 2e poteau (2-0, 47e). Malgré son infériorité numérique, Lommel n'a pas abdiqué, loin de là. Les troupes de Tom Van Imschoot ont marqué deux fois en l'espace de douze minutes grâce à Leonardo Rocha (2-1, 50e) et Sebastiaan Brebels (2-2, 62e). Alors qu'on pensait les deux équipes se diriger vers un partage, Van Damme a donné la victoire aux siens (85e). Au classement, les troupes de Wouter Vrancker, déjà assurées de disputer la finale du championnat, sont en tête avec 33 points, soit six de plus que l'Union Saint-Gilloise. Lommel est 5e (19 pts).

Vendredi, l'Union s'est imposée 1-2 sur le terrain d'Oud-Heverlee Louvain alors que Tubize a pris les trois points contre Roulers en début de soirée (3-2). DImanche, le Beerschot Wilrijk se déplacera à Westerlo pour le dernier match de la journée.