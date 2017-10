La seule rencontre de 11e journée de la Proximus League prévue dimanche s'est terminée sur un nul entre Westerlo et le Beerschot-Wilrijk (0-0).

Avec un seul point, les Anversois n'ont pas pu reprendre la première place à OH Louvain, qui s'est imposé vendredi à Tubize (1-2). Les deux formations comptent 22 points et six victoires mais les Louvanistes ont une meilleure différence de buts (13 contre 11). Westerlo (11 points) reste 6e.

Brillant vainqueur la semaine dernière au Beerschot-Wilrijk (0-3), le Cercle Bruges a partagé l'enjeu samedi contre Roulers (1-1). Mathieu Cornet a donné l'avance aux Roulariens (32e) et Xavier Mercier a égalisé sur penalty pour les visités (65e). Au classement, les deux équipes font du sur place: le Cercle (19 points) reste 3e et Roulers (17 points) 4e.

Le match de clôture entre l'Union Saint-Gilloise (11 points, 5e) et le Lierse (8 points, 7e) est prévu lundi (20h30).