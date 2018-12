Westerlo a refilé deux buts à Roulers et s'est imposé 2-0 devant son public lors de la 17e journée de la saison régulière de Division 1B, la troisième journée de la deuxième tranche.

Les visités ont ouvert le score à la 52e minute grâce à Sava Petrov. Ils ont plié le match à une vingtaine de minutes de la fin sur un but de Kurt Abrahams (69e).

Au classement général, Westerlo est quatrième avec 23 points alors que Roulers est 7e et avant-dernier avec 14 unités. Au classement de la tranche, Westerlo monte au 3e rang avec quatre points. Roulers est quant à lui 7e avec un seul point.

OH Louvain prend ses premiers points face à Lommel (3-1)

Le second match du samedi s'est terminé par la victoire d'OH Louvain sur Lommel (3-1). Bartosz Kapustka (36e, 1-0), Joeri Dequevy (67e, 2-1) et Frederic Duplus (69e, 3-1) ont donné aux Louvanistes leurs trois premiers points de la seconde phase. Lommel (3 points), qui a égalisé par Glenn Claes (42e, 1-1), recule en 7e position.

Mardi 4 décembre (20h30), les deux équipes se retrouveront pour disputer la rencontre de la 10e journée de championnat reportée à deux reprises.

Vendredi, le FC Malines et Beerschot-Wilrijk ont partagé l'enjeu (1-1). Les Rats ont ouvert la marque par Marius Noubissi (26e, 0-1) et les Malinois ont répliqué par Nikola Storm (49e, 1-1). Peu après l'égalisation, le Kavé s'est retrouvé à dix suite à l'exclusion de Laurent Lemoine (56e). Le Beerschot n'en a pas profité et a aussi terminé avec un homme en moins lorsque que Tarik Tissoudali a reçu une deuxième carte jaune (90e+5). Malgré ce partage, les Rats restent en tête de la 2e tranche avec 7 points, deux de plus que Malines qui mène toujours au classement cumulé avec 35 points.

Dimanche, Tubize (6e, 3 points) reçoit l'Union Saint-Gilloise (4e, 4 points).