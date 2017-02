Il reste quatre matches, quatre finales, à Tubize pour tenter de conserver sa quatrième place et ainsi pouvoir disputer les playoffs 2 en compagnies des formations de D1B. Pour l’instant, Tubize possède trois points d’avance sur l’Union, et sept sur le Cercle et OHL. Mais pour conserver cette fameuse 4 e place, les Tubiziens devront batailler ferme puisque le programme les emmènera d’abord au Lierse avant un match à domicile face à Roulers. Après avoir affronté les ténors, les Tubiziens devront batailler avec leurs concurrents directs au Top 4 puisqu’ils iront à l’Union pour boucler leur championnat par la venue des Brugeois.

"Depuis le début de la saison, le Top 4 est notre objectif. Pour l’instant, on possède toujours trois points d’avance sur l’Union, il reste quatre matches et on va les jouer à fond. Ce seront quatre matches importants, l’un autant que les autres. Il nous reste quatre matches, quatre finales pour aller jouer ces playoffs 2 qui seront très intéressants."

Les Tubiziens pourront s’appuyer sur leur bonne prestation de dimanche. Même s’ils ont été battus par l’Antwrep, les joueurs ont livré une rencontre pleine. "On a fait jeu égal et on est sorti de ce match avec le sentiment d’être passés à côté de quelque chose. Mais l’état d’esprit affiché, l’implication et le jeu proposé doivent nous servir de motivation. On doit se dire qu’on est aussi capable de sortir de belles prestations. On doit s’en servir pour tenter de l’emporter au Lierse samedi, à nouveau un gros match."

Une formation lierroise que Tubize n’a plus battue depuis deux saisons. "Ils viennent de nous battre cinq fois de suite, ce serait bien de stopper cette mauvaise série."

Clément Fabre devra toutefois faire sans son partenaire en défense centrale puisque Quentin Laurent est suspendu. "C’est embêtant car on avait mis des automatismes en place. Mais il y a d’autres joueurs dans le noyau pour combler cette absence."