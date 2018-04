L'Union Saint-Gilloise a été battue 0-2 par Westerlo vendredi au Stade Roi Baudouin dans la 1e rencontre de la 5e journée des playoffs III de Proximus League.

Un doublé de Rommens (32e et 59e) a offert la victoire aux Campinois, leaders de ces POIII avec 25 points.

Cette rencontre était dénuée d'enjeu, les playoffs III servant à désigner le club qui sera relégué en D1 amateurs. Et on sait depuis la victoire 0-1 de l'Union à Tubize la semaine dernière que ce sont les Sang et Or qui quittent la D1B.

L'Union Saint-Gilloise est 3e avec 20 points, devant Tubize (14 pts), qui recevra Roulers (20 pts) dimanche.