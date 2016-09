Suivez OHL - Tubize en direct

Division 1B

Ce vendredi, nous avons fait connaissance avec Simon Zenke, le nouvel attaquant de l’AFC Tubize. Pas très grand, il en impose toutefois par sa carrure impressionnante. Un joueur que l’on dit explosif, rapide et qui devrait dynamiter l’attaque. "Quand il sera prêt, il nous apportera de la profondeur. C’est un profil que nous n’avions pas dans l’équipe" , précise Régis Brouard.

Arrivé en provenance de Turquie, après des passages à Strasbourg et Nancy, ce Nigérian d’origine est déjà comme un poisson dans l’eau à Tubize. "Quand Philippe Tys m’a présenté le projet, je n’ai pas hésité. Le club veut monter en D1 et je veux l’aider à atteindre cette ambition. Il y a de bons clubs en Belgique et je resterais bien ici quelques années. Et pourquoi pas en D1 avec Tubize. Je me sens bien dans cette équipe, je me sens déjà comme chez moi."

Arrivé en Europe à l’âge de 16 ans, Zenke dispose d’une solide expérience. Son passage en Turquie, où il a terminé meilleur buteur en D2, l’a fait grandir. "Après la relégation en National avec Strasbourg, je voulais rebondir. C’était une saison importante pour moi après cet échec en club et personnel. J’ai ensuite réalisé ma meilleure saison, ce qui m’a relancé. Vivre dans un milieu pro comme celui-là, avec des supporters chauds qui veulent que tu sois toujours au top , m’a fait progresser."

Dès qu’il sera qualifié, Zenke va apporter son explosivité. "Je mise sur le physique et j’aime la profondeur. J’ai une bonne pointe de vitesse, je suis bon en un contre un. Je peux jouer aussi bien en pointe que sur un côté."