Avant le début de la rencontre, la donne était simple: une victoire de l’Union et les Saint-Gillois assuraient leur maintien en D1B. Pourtant, dans un duel qui a mis du temps à démarrer, Tubize s’est montré l’équipe la plus entreprenante. Esseulé devant le but, Traoré ratait une occasion cinq étoiles à la 25e, avant de remettre le couvert juste avant le repos alors qu’il avait été esseulé au petit rectangle par un centre de Vidémont. Très actif également, Lee se créait deux belles possibilités mais le marquoir n’évoluait pas. Nirisarike frappait le montant à la reprise et puis le match basculait à la 63e minute lorsque l’arbitre donnait une deuxième jeune à Garlito.





Une exclusion sévère pour le Tubizien, d’autant que quelques secondes plutôt, l’arbitre avait oublié d’en faire de même avec Hamzaoui. Tubize perdait alors son football et à un quart d’heure du terme, Kindermans envoyait une pêche dans le but de Defourny. Mais le suspense restait entier, Tubize obtenant un penalty à l’ultime seconde. Vidémont avait alors l’ultime espoir de maintien dans les pieds mais butait sur Saussez.





L’Union assure donc son maintien en D1B alors que Tubize bascule en D1 amateurs.





Tubize - Union: 0-1





Tubize: Defourny, Dudouit, Nirisarike, Carlier (49e Sawaneh), Weymans (46e Kané), Ba, Garlito, Lee (76e Zenke), Schuster, Vidémont, Traoré.





Union: Saussez, Mboko, Peyre, Martens, Neels, Hamzaoui (81e Kis), Morren (46e Houdret), Massengo, Fixelles (61e Kindermans), Da Silva, Kabasele. Arbitre: M. Van Driessche. Avertissements: Nirisarike, Hamzaoui, Saussez, Martens, Massengo, Dudouit, Houdret, Schuster, Neels, Mboko. Exclusion: 63e Garlito (2j.). Le but: 75e Kindermans (0-1).