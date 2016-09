Tubize - Roulers 2-0 (DIRECT)

Division 1B

Le nouveau coach tubizien veut redonner confiance et le sourire à son groupe.

Dimanche, face à Roulers, Régis Brouard effectuera ses grands débuts sur le banc tubizien. Une première très attendue pour un entraîneur qui a pris le temps de découvrir le club, ses joueurs, afin de mettre une nouvelle dynamique en place. Son premier grand chantier : travailler l’aspect mental afin d’aller chercher un premier succès en championnat. "Après le nul et les deux défaites, ils ont retrouvé le goût de la victoire en coupe, il faut faire de même en championnat. On ne peut pas se permettre de laisser des points à domicile", affirme-t-il.

Si beaucoup ont pointé le manque de confiance des joueurs, Régis Brouard a découvert un groupe affichant un tout autre visage. "Si les joueurs répondent présents et s’investissent comme ils l’ont fait durant la semaine, je ne me fais aucun souci. Il y a une bonne ambiance dans le vestiaire, c’est un premier point important. Ça nous a permis de beaucoup travailler, en retrouvant cette notion de plaisir et surtout, le sourire."

Avec 10 buts encaissés en trois matches, le coach a un gros chantier devant lui. "Ce ne sera pas un si gros chantier si toute l’équipe défend ensemble. Ces buts encaissés ne sont pas uniquement la responsabilité des défenseurs. Il faut juste retrouver une organisation bien équilibrée. Mais je ne suis pas là pour tout révolutionner."

Côté noyau, Diallo est de retour, Shengelia (cheville) est blessé, comme Quentin Laurent, écarté des terrains pour 6 à 8 semaines en raison d’une élongation à la cuisse. Zenke et Sabaouni ne sont pas encore repris mais devraient l’être lors du prochain match.

Le noyau : Beunardeau, Rausin, Dudouit, Garcia, Fabre, Touré, Pires, Ba, Betsch, Diallo, Lefaix, Keita, Amallah, Garlito, Nirisarike, Henri, M. Laurent, Babic.