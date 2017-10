On n’avait plus vu Alassane Touré depuis le 29 juillet et un match amical à Virton. Sans en connaître la raison, le joueur avait disparu de la circulation, à tel point qu’on se demandait s’il était encore à Tubize. Puis ce mercredi, revenu de nulle part, il était titularisé d’entrée.

On suppose que ça fait du bien de rejouer ?

"Ça fait du bien de retrouver le chemin de la compétition après plusieurs semaines où je n’ai fait que m’entraîner. Ce fut une période compliquée mais on a fait table rase du passé et on est désormais tourné vers l’avenir."

[...]