Beunardeau est resté pour jouer le titre

Tubize

Prêté la saison dernière par Nancy à Tubize, Quentin Beunardeau a livré un très bon championnat au stade Leburton. Pourtant, à la fin de son prêt, il est retourné en France… avant de s’engager définitivement avec l’AFC. "En fin de saison dernière, j’ai eu un premier rendez-vous avec les dirigeants de Tubize qui m’ont dit qu’ils voulaient me garder. Je devais toutefois voir avec les dirigeants de Nancy ce qu’ils comptaient faire de moi. Ils ont été clairs avec moi en me disant que si je revenais, ce n’était pas pour jouer. J’aurais pu partir dans une équipe de Ligue 2 en France mais vu le travail que j’avais effectué avec Tubize l’an dernier, je voulais rester et confirmer tout ça", affirme Quentin Beunardeau.

Après avoir tutoyé le titre la saison dernière en restant longtemps au contact de la première place, le gardien se verrait bien refaire le coup cette saison. "J’ai envie de réaliser de belles choses. Le projet du club me correspond totalement. J’ai envie de progresser ici, j’ai envie de grandir avec le club. Les dirigeants ont confiance en moi et je dois leur rendre cette confiance. Ils rêvent de la D1; je pense que nous en sommes encore capables."

Par rapport à la saison dernière, le gardien a également dû composer avec une nouvelle défense devant lui, qui a encore changé lors des deux dernières rencontres et l’arrivée de Touré. "On peut dire qu’on s’entend assez bien puisqu’on n’a pris qu’un but depuis l’arrivée de Touré. Avec son expérience de la Ligue 1 et de la Ligue 2, il apporte beaucoup au groupe, comme Fabre qui possède le même parcours. L’entente avec les latéraux est meilleure; on commence à trouver une certaine solidité."

Ce Tubize-là serait-il plus fort que celui de la saison dernière ? "C’est trop tôt pour le dire. On n’a que deux victoires à notre actif mais on a un bon groupe, un bon collectif, une équipe capable de faire quelque chose de bien cette saison."

Une équipe en plein progrès, à l’image de son gardien qui se montre de plus en plus décisif. "C’est aussi grâce à l’équipe si j’encaisse moins. Chacun fait le maximum et comme je le dis souvent, moins il y a de frappes, moins j’ai de travail. C’est aussi grâce à ça que l’on enchaînera les victoires."

"Une remise en question"

Après la victoire à OHL, certains affirmaient que le Tubize d’il y a un mois ne l’aurait pas emporté. Mais depuis, Régis Brouard est arrivé et a imprimé sa patte sur le jeu tubizien. "On a beaucoup travaillé depuis l’arrivée du coach. Il nous a remis en confiance et c’est grâce au travail effectué ces dernières semaines que l’on est parvenu à réaliser une telle performance."

Beunardeau est aussi l’un de ceux qui a vécu le départ de Marlot en juin dernier, l’arrivée de Goudet et puis son remplacement par Brouard. "Tous ces changements nous ont forcés à une grosse remise en question. Les résultats n’étaient pas bons en début de saison, tout le monde a pris conscience qu’il fallait réagir pour ne pas traîner dans le bas du classement. On est très content de ce que fait le coach qui nous tire vers le haut."

Première clean scheet de la saison à OHL

La rencontre à OHL fut une première pour le gardien de Tubize puisqu’il n’a pas encaissé de but. Un petit événement pour celui qui s’était déjà retourné à onze reprises au cours des quatre premières journées de championnat. "Je ne voulais pas prendre de but dans ce match. Comme depuis le début de la saison, j’ai fait tout mon possible et c’était encore plus important à OHL, dans un gros match, qu’il fallait absolument gagner."

Avec quelques arrêts de grande classe, comme cette parade devant Casagolda. "C’est l’instinct et un petit peu de réussite aussi puisque le ballon me tape dans l’épaule."

Face à OHL, la rencontre n’a pas été simple, mais Tubize est parvenu à l’emporter. "Cela n’a pas été facile, on a été mis en danger sur certaines opportunités de Louvain, mais on a su rester costaud et respecter les consignes du coach. C’est une victoire qui nous fait énormément de bien et nous permet de revenir en haut de classement."

La force de Tubize dans cette rencontre, ce fut son collectif. "Il fallait être solides et solidaires. On est parvenu à les faire déjouer en évoluant bien en bloc. OHL a également exercé un pressing assez haut, ce qu’il n’avait pas encore fait jusqu’ici. Mais on n’a pas paniqué, on a répondu durant ces 10-15 premières minutes plus difficiles."

De quoi permettre à Tubize de réaliser un six sur six. "On a su confirmer la victoire de Roulers. On peut désormais oublier les trois premiers matches de championnat car nous sommes à nouveau en haut de tableau. Il faudra confirmer au Lierse samedi."