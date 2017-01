75.756, c’est le nombre de fois que la vidéo du contact - certains diront la simulation - entre Camargo et Bertjens a été visionnée sur les réseaux sociaux depuis vendredi.

Alors que Tubize menait au score grâce à un but de Garlito tombé au bout de 20 minutes de jeu, Bertjens, le meilleur buteur de Lommel, s’est retourné vers Camargo. Il y a ensuite eu un (léger) contact entre les deux joueurs, le Tubizien s’est effondré au sol, provoquant l’exclusion de son adversaire.

Depuis, ce fait de match a fait couler beaucoup d’encre. Lommel a même évoqué la possibilité de demander à faire rejouer le match alors que Camargo a été poursuivi par la review commission et s’est vu proposer trois journées de suspensions (dont une avec sursis). Rien que ça, pour ce qu’on pourrait aussi voir comme une erreur d’appréciation de l’arbitre… L’AFC a donc décidé de faire appel et un jugement définitif sera rendu mardi.

En attendant, Andreï Camargo s’est dit touché par cette histoire, lui qui revient à peine au meilleur de sa forme après de huit mois passés loin des terrains en raison d’une rupture des ligaments du genou.

"Depuis ce week-end, je fais l’objet d’attaques en tous genres suite à un fait de match auquel je voudrais apporter ma version des faits. Tout d’abord, c’est le joueur de Lommel qui se dirige vers moi, après une faute ordinaire sifflée par l’arbitre. Fâché, il s’avance vers moi en utilisant certains propos incompréhensibles en néerlandais. La peur d’une agression fait que je bascule ma tête, sans regarder le joueur, et avec le contact, car il y en a eu un, par peur, je me laisse tomber par terre. J’avoue, d’une manière exagérée et que je regrette", a-t-il expliqué sur son compte Facebook.

Un moment difficile à vivre pour le joueur. "Je suis très atteint et attristé par ce boum médiatique, car il n’y a pas eu de volonté malhonnête de ma part. Néanmoins, mardi je serai présent devant la commission review, avec le staff de mon club, pour défendre nos intérêts."

En espérant ne pas être érigé au rang d’exemple par une si lourde sanction, Camargo est concentré sur le match de dimanche face à l’Antwerp. "Je serai prêt mentalement et physiquement pour aider mes coéquipiers à atteindre notre objectif."