Les Sang et Or en profitent pour laisser la lanterne rouge à Roulers.

Pour le 1000e match de l’AFC Tubize, les Sang et Or avaient envie de bien faire face au voisin saint-gillois. Dans une première mi-temps guère emballante au niveau du rythme, on a toutefois vu quelques occasions intéressantes. Ferber et Selemani rataient deux belles occasions, ce que ne faisait pas Henry. Bien lancé en profondeur, l’attaquant tubizien crochetait son défenseur et enroulait le ballon dans le filet opposé de Saussez.

Avec un but inscrit juste avant la pause, Tubize entamait le second acte avec l’avantage. Un avantage que doublait Agyiri à l’heure de jeu d’une superbe frappe enroulée dans la lucarne.

Dans un mauvais jour, et malgré une tentative de Niakaté sauvée sur sa ligne par Henry, l’Union ne reviendra jamais dans le match, la faute à trop d’imprécisions. Et ce n’est pas l’exclusion directe de Selemani qui arrangeait les choses.

Avec ce succès, Tubize réalise la bonne opération du week-end puisque ces trois points lui permettent de quitter la lanterne rouge avec un point de plus que Roulers. Un joli cadeau pour la 1000e.





Tubize - Union 2-0

Tubize: Defourny, Nirisarike, Goudiaby, Weymans, Lippini, Schuster, Köse, Garlito, Nemane (59e Vidémont), Agyiri (75e Naah), Henry (90e +3 Bueno).

Union: Kristiansen, Vega, Peyre, Perdichizzi, Iriondo (89e Bouekou), Morren (56e Vercauteren), Mehlem, Selemani, Tau, Niakaté, Ferber.

Arbitre: M. Vergoote.

Avertissements: Goudiaby, Morren, Ferber, Weymans, Vidémont, Peyre.

Exclusion: 84e Selemani.

Les buts: 45e Henry (1-0), 60e Agyiri (2-0).