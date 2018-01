Dans un match où Westerlo a tout simplement refusé de jouer durant 45 minutes, Tubize est parvenu à prendre l’avantage durant le premier acte. Après quelques tentatives infructueuses, les Sang et Or ont trouvé l’ouverture à la suite d’une superbe phase collectif ponctuée par un but de Weymans.

Bob Peeters effectuait un double changement à la pause et Westerlo montrait un autre visage. Il ne fallait d’ailleurs que sept minutes aux Campinois pour rétablir la parité.

Bracconi effectuait aussi un changement gagnant, Zenke offrant le 2-1 à Stevance, quelques secondes après sa montée au jeu.

Defourny entrait ensuite en action en détournant un penalty pour la quatrième fois cette saison et puis en remportant son face à face avec Osaguona quelques instants plus tard.

Un succès capital pour l’AFC qui abandonne sa lanterne rouge au profit de son adversaire du jour.

FICHE DU MATCH:

Tubize-Westerlo 2-1

Tubize: Defourny, Nirisarike, Carlier, Laurent, Dudouit, Weymans, Ba, Garlito, Babic (79e Köse), Vidémont (67e Zenke), Stevance.

Westerlo: Van Hout, Dewaele, Corstjens, Rougkalas, Oto’o, Vangeel (46e Van Eenoo), Alessio, Rommens (46e Christensen), Annys (86e Peffer), De Ceulaer, Osaguona.

Arbitre: M. Dierick.

Avertissements: Oto’o, De Ceulaer, Ba, Osaguona, Carlier, Garlito.

Les buts: 40e Weymans (1-0), 53e Osaguona (1-1), 68e Stevance (2-1).