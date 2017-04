La victoire acquise au caractère la semaine dernière face à OHL a permis à Tubize d’assurer définitivement son maintien, sans devoir passer par un match de la mort face au Cercle ce vendredi soir.

Dans les travées du stade Leburton, tout le monde a poussé un ouf de soulagement, à commencer par la direction. "Cette victoire a fait du bien, a permis à tout le monde d’enfin pouvoir souffler après avoir vécu des moments intenses et stressants", confirme Josselin Croisé, le directeur général de l’AFC Tubize.

Le maintien acquis, l’heure du bilan a rapidement sonné du côté de Tubize. Et les responsables du club le savent, on est loin d’avoir atteint les objectifs fixés en début de campagne. "On ne va pas se le cacher, cette saison a été difficile. On ne s’attendait d’ailleurs pas à ce qu’elle le soit autant, nous qui voulions, au moins, disputer les playoffs 2. Aujourd’hui, on peut parler d’échec mais pas d’échec total. Voyons les choses de façon positive : après une telle saison, on a désormais des clés, on sait ce qui n’a pas fonctionné, à nous de bien identifier nos erreurs, nos manquements pour rapidement les gommer et vivre une bonne saison l’an prochain."

Pour faire face à une concurrence qui s’annonce encore plus rude que cette saison avec l’arrivée de l’ambitieux Beerschot, les revanchards joueurs du Lierse et du Cercle, ou encore les relégués de Westerlo, Tubize devra tirer les leçons de ses erreurs.

[...]

