Face à une pourtant pauvre formation de Lommel, les Tubiziens rechutent.

Fort de ses deux succès consécutifs, Tubize se déplaçait à Lommel avec l’intention d’enchaîner avec un nouveau résultat positif, histoire de poursuivre la bonne spirale entamée et de réduire l’écart avec les autres équipes au classement.

Dans une rencontre disputée sur un rythme mineur, avec des Tubiziens qui tentaient de proposer du football face à des locaux qui n’avaient qu’une tactique: balancer de longs ballons vers le grand Rocha, on a assisté à une première période assez pauvre.

Les Sang et Or tentaient toutefois de poser le ballon au sol, de proposer quelques combinaisons mais les tentatives de Vidémont manquaient soit de précision, soit de puissance pour inquiéter Coucke. Mais sans imprimer le moindre rythme à la rencontre, c’est bien Lommel qui se créait les plus belles occasions, notamment lorsque Rocha se retrouvait à la réception d’un centre mais ne parvenait pas à cadrer.

La seconde période des Tubiziens était moins consistante et sur sa première action construite, Lommel faisait la différence, s’assurant des trois points, de quoi renvier les Sang et Or sur le chemin de la défaite, d’autant qu’Agyiri et Nemane rataient l’immanquable à l’ultime minute.

Lommel - Tubize 1-0

Lommel : Coucke, El Banouhi, Neven, De Wilde, Vanbelle, Valcke, Henkens, Brebels, Claes (90e Gaethofs), Vermijl (58e Azevedo), Rocha.

Tubize : Defourny, Nirisarike, Goudiaby, Weymans, Lippini, Schuster, Garlito, Naah (61e Agyiri), Köse (77e Ba), Vidémont (84e Nemane), Henry.

Arbitre : M. Vermeiren.

Avertissements : Lippini, Köse, Brebels.

Le but : 69e Claes (1-0).