Le Beerschot Wilrijk s'est imposé à domicile (1-0) samedi face à Tubize lors de la neuvième journée de Proximus League. Les Anversois rejoignent ainsi le KV Malines et Lommel SK en tête du classement avec quinze points.

Suite à la victoire du KV Malines vendredi face à Oud-Heverlee Louvain (3-0) et au succès de Lommel plus tôt dans la journée de samedi face à Roulers (3-1), le Beerschot Wilrijk devait l'emporter pour rejoindre le duo en tête de la Proximus League. Les Anversois s'en sont remis à un but tardif de Noubissi (86) pour l'emporter face à Tubize.

Dimanche, l'Union Saint-Gilloise, quatrième, reçoit Westerlo, cinquième, à 16h pour le choc entre les deux équipes en tête de la compétition avant la neuvième journée avec treize points. En cas de vainqueur, celui-ci prendrait seul le leadership.

Tubize et OHL sont septième et huitième avec six points.