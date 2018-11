Cinq matches de suspension et 2500 euros d'amende. Le parquet de l'Union Royale belge de football (URBSFA) a requis une très lourde sanction contre le défenseur central français de Tubize Alassane Touré, exclu pour la deuxième fois en cinq jours à Oud-Heverlee Louvain (4-1), un adversaire direct dans la lutte pour le maintien, samedi lors de la 13e journée de la Proximus League de football. Mais la lanterne rouge de la D1B n'a pas validé la proposition.

L'arbitre néerlandais Tim Nagtegaal avait renvoyé Touré au vestiaire à une bonne demi-heure de la fin pour un coup de pied sur le tibia du milieu de terrain d'OHL Mathieu Maertens, samedi à Den Dreef. Il avait également planté ses crampons dans la cheville du joueur local.

Après une visible et assez longue hésitation, le referee avait brandi un carton rouge sous le nez de Touré, qui avait déjà été exclu contre Malines (0-3) mardi passé.

Il a néanmoins pu jouer samedi, parce que Tubize n'avait pas accepté la proposition du parquet (un match de suspension et 500 euros d'amende).

Le Procureur estime que la faute contre Maertens vaut quatre matches de suspension et deux mille euros d'amende, auxquels il a ajouté un match de suspension supplémentaire et 500 euros d'amende en plus, pour son comportement après l'exclusion.

Touré a en effet entre autres martyrisé une porte dans le tunnel du stade, a constaté le quatrième arbitre Ken Vermeiren.

"Je ne comprends pas comment on peut expulser un joueur pour ça", avait déclaré l'entraîneur de Tubize Christian Bracconi après le match à OHL. "Elle a fichu tous nos plans par terre....".

Le score était en effet passé de 1-1 à 4-1 en 21 minutes, après la sortie du Français à la 54e.

Tubize n'ayant pas non plus accepté la proposition de transaction pour la deuxième exclusion de Touré, ce dernier comparaîtra devant la Commission des litiges, qui examinera les deux dossiers mardi après-midi.

Il manquera les matches contre Westerlo, Roulers, Lommel, l'Union, le Beerschot Wilrijk et à nouveau Westerlo, si les deux requêtes du parquet sont avalisées.