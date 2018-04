Face à l’Union, Moussa Traoré a inscrit son tout premier but pour le compte de l’AFC Tubize. Un but qui vaut de l’or puisqu’il a permis aux Tubiziens d’arracher un point et donc de conserver un espoir de maintien en D1B. "Nous sommes restés positifs tout au long de la rencontre. Lorsque je suis monté au jeu, j’avais dit au coach que ce but allait tomber", confie le buteur.

C’est finalement des œuvres de Traoré que ce goal est tombé. Une libération pour l’équipe mais aussi pour l’attaquant. "Ce but me fait beaucoup de bien car je courais après depuis trop longtemps."

Malgré son faible rendement offensif depuis le début de la saison, Moussa Traoré a toujours affiché un excellent état d’esprit. "Je travaille énormément et je me sens bien depuis le mois de décembre. Je suis enfin libéré de mes pépins physiques, ce qui me permet d’être à 100 % lorsque le coach fait appel à moi."

Tubize aura besoin d’un grand Moussa Traoré pour s’en sortir. "Je n’avais pas encore été décisif cette saison, j’espère l’être dans ce sprint final, en me battant pour l’équipe."

Pour tenter de vaincre l’Union vendredi, Tubize devra s’appuyer sur la réaction affichée après le but d’ouverture des Saint-Gillois. "Nous étions venus pour faire un résultat à l’Union, on avait bien travaillé en semaine et on a été récompensé avec cette égalisation. Tout le monde s’est battu sur le terrain. On est désormais tourné vers ce duel de vendredi."

Où la défaite sera interdite. "Il reste de l’espoir, on sait que tout va se jouer vendredi. Et grâce au point pris vendredi, nous restons en course."

Un match qu’il faudra remporter, sans toutefois se laisser envahir par la peur. "On n’a pas peur. Au contraire, on affiche beaucoup d’envie. Nous sommes prêts mentalement à faire les efforts."

Il faudra toutefois faire plus encore que vendredi. "Nous devrons livrer une prestation du même niveau, avec la même envie. Il faudra y ajouter les buts et la victoire."