La joie des Unionistes contrastait avec l’énorme déception qui régnait dans le vestiaire tubizien Marc Grosjean affichant beaucoup de respect pour les Tubiziens. "Ma joie je vais la mesurer car j’apprécie cet entraîneur de Tubize qui a maintenu son équipe dans le coup. Notre bonheur doit rester mesuré vis-à-vis d’un adversaire relégué", débute le T1 de l’Union.

Un entraîneur ravi d’avoir sauvé son équipe. "Nous avons atteint l’objectif. Je suis heureux et soulagé car nous avons vécu une saison compliquée. Je suis très content que ça se termine."

Du côté de l’entraîneur tubizien, on était abattu. "Le match reflète notre saison. On doit le gagner mais on a manqué des opportunités énormes, jusqu’à ce penalty final", analyse Bracconi. "Il y a eu de l’engagement, du rythme, de l’intensité, les joueurs ont fait le match qu’il fallait. Mais on a pêché dans ce qui est l’essentiel du football, à savoir la concrétisation."

Il y a aussi cette exclusion de Garlito, tournant du match. "C’est une faute de Schuster et l’arbitre met un deuxième carton à Garlito. Chacun se permettra de juger cette décision qui ne va pas dans le sens du football. J’aurais aimé un arbitrage plus neutre."

Mais la déception l’emportait. "Je suis très triste pour différentes raisons. Un sentiment de déception m’habite, déçu pour les su pporters et les dirigeants."

Sportivement, Tubize est donc relégué en D1 amateurs. Il reste toutefois un dernier espoir d’éviter la relégation, si le Lierse n’obtient pas sa licence devant la CBAS. "Ce n’est pas glorieux mais on va tout miser sur le dossier du Lierse. D’autres l’ont fait pas le passé, pourquoi pas nous ?", lance Josselin Croisé.