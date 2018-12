Après une série de résultats encourageants, la chute est brutale pour les Sang et Or.

Avec la victoire de Roulers la veille face à OHL, Tubize récupérait sa lanterne rouge avant de se rendre au Beerschot. Les Tubiziens, fort d’un bilan positif de 9 sur 12, se déplaçait donc au Kiel avec l’intention de ramener quelque chose.

Si Schuster et Nemane étaient les premiers à mettre le nez à la fenêtre, la suite de la première période fut tout simplement cauchemardesque pour les Sang et Or. Dès la 6e, Vanzeir, bien servi par Van Hyfte, ouvrait la marque. Les Anversois faisaient circuler le ballon et à chaque fois qu’ils accéléraient, les Tubiziens étaient en difficulté. Messoudi, isolé dans la surface, manquait le 2-0, ce que ne faisait pas Vanzeir trois minutes plus tard.

Pire, alors qu’on ne jouait pas encore depuis une demi-heure, Vanzeir triplait la mise sur penalty alors que la note au retour des vestiaires aurait pu être encore plus salée si Defourny n’avait pas sauvé les meubles devant Vanzeir et puis Prychynenko.

Menés 3-0 à la pause, les Tubiziens savaient que la rencontre était pliée, mais ils se sont créés encore quelques occasions, réduisant la marque via Henry. Mais Vanzeir, encore lui, mettait fin à tout espoir de retour. Les buts de Bueno pour Tubize et de Prychynenko pour le Beerschot scellaient la marque à 5-2.

FICHE DU MATCH

Beerschot - Tubize 5-2

Beerschot: Vanhamel, Bourdin (73e Grisez), Prychynenko, Van Den Bergh, De Jonghe, Van Hyfte, De Mets, Maes, Hoffer, Messoudi (71e Abbaz), Vanzeir (87e Placca).

Tubize : Defourny, Goudiaby, Nirisarike, Weymans (32e Vidémont (56e Bueno)),, Schuster, Lippini, Garlito, Köse, Agyiri (71e Diawara), Nemane, Henry.

Arbitre: M. Vanbecelaere.

Avertissements: Bueno, Henry.

Les buts: 6e Vanzeir (1-0), 21e Vanzeir (2-0), 29e Vanzeir sur pen. (3-0), 65e Henry (3-1), 82e Bueno (4-2), 88e Prychynenko (5-2).