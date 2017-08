De ses débuts au RWDM jusqu’à Anderlecht en passant par La Gantoise et Courtrai, Michel De Wolf compte 503 matches de D1 à son actif avec un palmarès qui ferait envier n’importe quel joueur de football en Belgique : champion de Belgique en 91, 93 et 94 avec Anderlecht, vainqueur de la Coupe de Belgique en 84 avec La Gantoise et en 94 avec Anderlecht mais aussi de la Supercoupe de Belgique en 91 et 93 avec le RSCA. Sans oublier un titre de champion de France de division 2 avec l’Olympique de Marseille et trois participations à une Coupe du Monde avec les Diables Rouges (1986, 1990 et 1994). Après ça, il a entamé une carrière comme entraîneur, plus difficile, qui l’emmène aujourd’hui du côté de Tubize, dans la peau du T2.

Michel De Wolf, comment se sont déroulées vos premières semaines à l’AFC ?

"J’ai été un peu surpris lorsque j’ai reçu ce coup de téléphone de Tubize le 30 juin dernier pour me proposer ce poste de T2 . J’ai directement accepté cette belle opportunité de reprendre ma carrière d’entraîneur. Et puis Tubize, c’est le club idéal, à deux pas de la maison."

Pour lequel vous souhaitiez un jour travailler ?

"J’avais rencontré le Président et Josselin Croisé il y a deux ans concernant les jeunes mais ça ne s’était pas fait. Et puis il y a ce poste de T2 qui s’est présenté, un peu à la surprise générale."

Ces dernières années, on vous a surtout vu en coulisses, notamment au BX Brussels. Le terrain vous manquait ?

