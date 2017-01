Depuis que l’AFC Tubize est passé sous pavillon coréen, le club a accueilli quelques joueurs coréens. Si jusqu’ici on ne peut pas vraiment parler de réussite, le nouveau venu, Jae Gun Lee, pourrait être le premier à s’imposer.

Son sens du but et sa capacité d’infiltration font de ce jeune joueur de 19 ans un attaquant très prometteur qui a choisi de s’engager avec Tubize alors que les plus grands clubs coréens se l’arrachaient. "Malgré les belles offres financières des clubs coréens, il a accepté notre proposition. C’est un challenge d’attirer et d’encadrer un joueur à 10.000 km de chez lui. On espère qu’on pourra l’aider à percer", affirme Josselin Croisé.

Le joueur, lui, se veut ambitieux. "Quand Tubize s’est manifesté, je n’ai pas voulu laisser passer cette chance de rejoindre l’Europe. Je veux jouer le plus haut possible en Europe et un jour, rejoindre l’Angleterre ou l’Allemagne", affirme-t-il.

Un joueur qui n’a peur de rien. "Je suis prêt à être titulaire."