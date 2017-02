Le match de dimanche est important, pour l’Union et Tubize. Côté Sang et Or , on aborde cette finale en laissant la pression de côté.

"On a parlé du match en semaine mais je ne ressens aucune nervosité de la part de mes joueurs. Au contraire, j’ai vu beaucoup d’implication et d’investissement" , affirme Régis Brouard.

Les Tubiziens partent avec la faveur des statistiques puisqu’ils n’ont pas perdu cette saison lors de leurs trois confrontations avec les Saint-Gillois. Le dernier match disputé en décembre avait même vu Tubize écraser l’Union 3-0. Mais le coach tubizien reste prudent, il sait qu’il n’affrontera pas la même équipe. "Ils sont passés d’un extrême à l’autre dans leur philosophie de jeu. Avant, cette équipe aimait bien avoir la possession du ballon mais cela créait des déséquilibres. Aujourd’hui, elle mise avant tout sur des contres. Elle n’a encaissé qu’un but depuis janvier et sur ses sept buts marqués, cinq l’ont été sur des attaques rapides. Cette équipe est désormais plus équilibrée sur l’aspect défensif."

Du coup, l’absence de Martens dans l’axe de la défense pourrait jouer en faveur de Tubize. "Tout le monde parle de l’absence de leur défenseur central. Pourtant, il va être remplacé par un Neels qui a pas mal d’expérience et de matches derrière lui. Et puis, son degré de motivation va sûrement être très important, son degré de malice encore plus. C’est quelque chose dont je ne me préoccupe même pas. Et puis, la semaine dernière, j’ai bien dû composer avec quatre absents…"

Brouard reste serein au moment d’aborder ce match décisif. "L’Union est pratiquement obligée de gagner son dernier match. Ils devront donc prendre des risques. Mais on ne jouera pas pour défendre un résultat. Je n’ai pas des joueurs pour ça. On va donc là-bas pour gagner."