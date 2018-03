C’est ce qui s’appelle se tirer une balle dans le pied. Lanterne rouge, Tubize se déplacera à Roulers ce dimanche sans Zenke, Garlito et Traoré. Trois titulaires potentiels. "Ils sont écartés du groupe pendant une semaine, pour raisons disciplinaires. Ils n’ont pas respecté le club ! Ils ont fait des choses qui n’étaient pas autorisées", annonce Christian Bracconi, sans entrer dans les détails.

Une tuile, mais cela n’entame pas le moral de l’entraîneur. "L’effectif est réduit, vu la blessure de Panos Armenakas aussi. Mais cela ne m’inquiète pas."

Malgré leur dernière place au classement de cette D1B, le Français estime que les Sang et Or sont la meilleure équipe des quatre qui composent ces play-down. "Sur la deuxième phase, nous avons pris dix points contre Roulers, Westerlo et l’Union. Notre bilan, dans ces confrontations, est supérieur à celui de nos adversaires. Tout le monde a sensiblement le même niveau et il ne faut pas nous enterrer trop vite. Nous devons être prêts à combattre, pas seulement à jouer. Nous sommes derniers, mais il vaut mieux être dans la peau du chasseur que du chassé."

Christian Bracconi a eu quatre semaines pour préparer cette dernière phase. Un aspect a été particulièrement travaillé : le mental. "On a fait des questionnaires avec les joueurs, pour connaître leurs aspects mentaux les plus importants. Les mots ‘cohésion’, ‘combativité’ et ‘confiance’ sont ressortis. Cela peut nous aider à trouver les moyens d’avoir une fraîcheur nécessaire pour ces playdowns."

Des entraînements spécifiques ont été donnés aux attaquants, vu les problèmes de finition rencontrés.

Les joueurs sont à présents impatients de retrouver la compétition. "Roulers possède deux, voire trois systèmes. Nous serons prêts, peu importe l’option choisie. De toute façon, cela dépendra de nous. D’ailleurs, sur les treize matchs que j’ai dirigés, nous avons eu la possession de balle à onze reprises."

Vu le format de ces playdowns, chaque rencontre sera cruciale. En cas de victoire tubizienne, toutes les équipes pourraient se retrouver en trois points.