Tubize a commencé le nouveau championnat de la Proximus League par une défaite face à Roulers samedi (1-3).

Florent Stevance (21e) a pourtant donné l'avance à des Brabançons coulés par Nermin Zolotic (43e), Maël Lépicier (52e) et Davy Brouwers (88e). En soirée (20h30), OH Louvain reçoit le Lierse. Vendredi, le Beerschot a lancé la compétition en prenant la mesure de l'Union Saint-Gilloise (3-0). Tubize a bien entamé la rencontre avec un but de son attaquant de pointe Stevance sur passe Jae-Gun Lee (21e, 1-0). Manifestement, les Brabançons n'étaient pas en place sur coup de coin puisqu'ils ont pris deux buts, quasiment des copier-coller. Juste avant la reprise, Zolotic a égalisé de la tête (43e, 1-1) et dès la reprise, c'est encore de la tête sur corner que Lépicier a donné l'avance aux Roulariens.

Tubize a bien essayé de surprendre Wouter Biebauw mais finalement c'est Théo Defourny qui a pris un troisième but par Brouwers (88e, 1-3).