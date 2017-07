C’est du côté de Molsheim que les Tubiziens poursuivent leur préparation jusqu’au 11 juillet.

C’est dans la petite ville de Molsheim que les joueurs de Tubize et leur staff ont pris leurs quartiers jusqu’au 11 juillet pour un stage intense, avant tout destiné à renforcer les liens. Ce vendredi, juste avant d’affronter Metz ce samedi, les Tubiziens ont eu droit à un footing matinal et deux séances d’entraînement. L’occasion pour Sadio Demba de faire passer son message, lui qui insiste en permanence sur le travail et la rigueur.

Avec Gilles Denayer en test, mais sans Touré, Schuster et Dudouit aux soins, ni les tests brésilien et slovène non conservés, les joueurs ont travaillé leurs gammes dans le Stadium de Molsheim. Un complexe qui rendrait jaloux n’importe quel club de D1 amateurs, alors que l’équipe locale n’évolue qu’en D7 française.

Ce samedi, les Tubiziens prendront la direction d’Homécourt pour y disputer un match amical face à Metz à 18h.