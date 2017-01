C'était dans l'air depuis quelques temps, c'est désormais officiel, Tubize et Kevin Lefaix se séparent.

"Agé de 34 ans, Kévin Lefaix souhaitait trouver un dernier challenge incluant la possibilité d'une reconversion. L'AFC Tubize et le joueur ont donc décidé d'un commun accord de mettre un terme à leur collaboration afin de lui permettre de trouver le projet correspondant à ses attentes", a indiqué le club. "L'ensemble de l'AFC Tubize tient à le remercier pour son implication et son dévouement lors de son passage sous les couleurs Sang & Or, et lui souhaite une bonne continuation pour la suite de sa carrière."

Une grosse perte toutefois pour l'AFC qui voit là son meilleur buteur actuel (6 réalisations) s'en aller.