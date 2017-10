Les Tubiziens ont inscrit le 2-2, seul le juge de ligne n’a pas vu le ballon franchir la ligne.

On joue la 85e minute, Tubize est mené au score après avoir concédé un second but sur coup franc. Pourtant, loin d’être KO, les Tubiziens trouvent les ressources nécessaires pour égaliser. Schuster pousse le ballon dans le but, un défenseur louvaniste le repousse via la barre, pourtant le cuir avait clairement franchi la ligne de but. Tout le stade l’a vu, hormis le trop arbitral, alors que le juge de ligne était extrêmement bien placé.

Après le manque de chance, le manque d’efficacité, voilà que Tubize doit faire face à un nouveau facteur l’empêchant de prendre un point largement mérité.

D’autant que les Sang et Or avaient bien réagi au retour des vestiaires, après une première mi-temps plus compliquée.





Tubize: Defourny, Touré, Nirisarike, Laurent, Carlier, Hwang (85e Lee), Ba, Vidémont, Zenke, Traore (53e Schuster), Stevance.

OHL: Gillekens, Bagayoko, Moore, Schuermans, Boulenger, Hubert (34e Le Postollec), Persoons, Maertens (59e Gorius), Aguemon, Storm (85e Libert), Casagolda.

Avertissements: Hwang, Schuster, Touré, Weymans, Persoons

Arbitre: M. De Cremer.

Les buts: 28e Casagolda (0-1), 54e Schsuter (1-1), 76e Aguemon (1-2).