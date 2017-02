"En dehors de ses deux buts, Megan s’est avéré précieux dans tout ce qu’il a entrepris. Il a livré un vrai match dans une position qu’il affectionne. Avant le match je lui avais dit que c’est lui qui pouvait nous permettre d’avoir une animation offensive. Que si on n’arrivait pas à le trouver ou s’il n’était pas dans de bonnes dispositions, ce serait compliqué pour nous", voilà ce que Régis Brouard avait confié comme lourde tâche à son jeune médian.

Et dimanche, Megan Laurent a été à la hauteur des attentes, peut-être comme jamais il ne l’avait été cette saison. À commencer par ses deux buts inscrits sur coup franc. "Je le concède, je n’ai pas fait exprès de marquer le premier. Je voulais centrer. Par contre, sur le second, je le sentais bien. J’ai pris mes responsabilités et je suis très content que ça rapporte trois points à l’équipe", confie-t-il.

Un exercice dans lequel on ne l’avait pas encore vu à l’œuvre cette saison. "Il y a beaucoup d’autres spécialistes dans l’équipe avant moi. Comme ils n’étaient pas là, j’en ai profité pour prendre ma chance."

Et sa joie fut à la hauteur de l’importance de ce but. "Ça a été une libération. Avec un partage, l’Union revenait à notre hauteur, grâce à cette victoire, on laisse la pression sur l’Union et non sur nous."

Au-delà de ses deux buts, Megan Laurent a livré une prestation cinq étoiles. Le médian a évolué en véritable chef d’orchestre de son équipe, se rendant en permanence disponible pour ses équipiers. "J’ai joué à ma place de prédilection, je me sentais bien mais je sais que je peux faire encore mieux", rétorque-t-il modestement.

Était-ce le meilleur de match de Megan Laurent à Tubize ? "Je ne pense pas. Même si je reviens petit à petit à mon meilleur niveau, j’ai enchaîné quelques bonnes prestations, j’ai la confiance du coach et tout ça me permet d’être plus libéré."

Au cours de ce match face à Roulers, on a aussi vu des Tubiziens affichant une belle force de caractère, malgré les nombreuses absences ou encore ces deux buts annulés de Touré. "À la mi-temps, le coach nous a demandé de rester calmes, que les possibilités allaient venir. Au final, on a attendu jusqu’à la 88e pour aller chercher cette victoire. Déjà avant le match, le coach ne nous a mis aucune pression. Il nous a simplement demandé d’oser."





Henri : "Mon premier but avec Tubize"

Jordan Henri est l’un des autres jeunes à s’être mis en évidence dimanche.

Avec les absences de nombreux titulaires, notamment dans le secteur offensif avec les suspensions de Diallo et Zenke, Régis Brouard a fait confiance aux jeunes. Megan Laurent a su saisir sa chance mais on a aussi vu un autre jeune en réussite avec la bonne montée de Jordan Henri.

En l’espace de 35 minutes, il a provoqué la faute de Kompany amenant le 2-1 et il fut ensuite à la conclusion sur le 3-1 grâce à un bon travail d’Amallah, autre jeune aligné au coup d’envoi. "C’est mon premier but pour Tubize", sourit le jeune Tubizien, monté au jeu avec beaucoup d’envie. "Ça fait plaisir d’avoir un peu plus de temps de jeu. Je me suis battu jusqu’au bout, comme je le fais à chacun de mes apparitions, et j’en ai été récompensé avec ce but. Je veux désormais me faire une place dans le onze de base."

Cette victoire face à Roulers, qui disputera la finale pour accéder à la D1A, peut avoir de quoi surprendre vu de l’extérieur. Nettement moins du côté des joueurs. "Même à neuf face à l’Antwerp ou à dix au Lierse, on a montré que l’on pouvait rivaliser avec les meilleures équipes du championnat. Cette formation de Roulers ne me faisait pas peur."

Pas plus que l’Union qui sera au programme la semaine prochaine, dans une rencontre décisive pour la 4e place. "Grâce à notre victoire contre Roulers, on aura le droit de jouer une belle finale à l’Union. Si on l’emporte, on est certain de disputer des beaux matches en playoffs 2. Ce ne sera que du bonus pour le club et pour nous, les joueurs."