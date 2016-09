Tubize, pire défense de D1B

Tubize

On pensait que Tubize avait réglé ses problèmes défensifs en ayant stoppé l’hémorragie après avoir encaissé dix buts au cours des trois premiers matches. Ce ne fut qu’éphémère.

Au Lierse, la défense tubizienne a une fois de plus sombré, encaissant cinq nouveaux buts, de quoi en faire la pire défense de D1B avec 16 goals concédés en l’espace de six rencontres.

"On a pris une claque; ce n’est pas la première", regrette Clément Fabre.

Quelles sont les raisons d’un tel naufrage ? Comment expliquer que Tubize ne parvient pas à retrouver la solidité défensive qui avait fait sa force la saison dernière ? "Samedi, on n’a pas eu les bases. Lors des deux derniers matches, on l’avait emporté grâce à notre agressivité et à notre engagement, on en a manqué. Et si on veut jouer un rôle dans ce championnat, c’est le minimum qu’il faut afficher chaque week-end."

Cette fragilité défensive s’explique peut-être, aussi, par une défense remaniée par rapport à la saison dernière. Pires et Dudouit sont arrivés cet été et n’ont pas toujours été rassurants. Touré a débarqué en fin de mercato et a remplacé Quentin Laurent, blessé pour six semaines. Fabre est le seul rescapé de l’an dernier. Mais cela n’explique pas totalement les 16 buts encaissés. "Je ne pense pas que ce soit uniquement la faute des défenseurs. On a prouvé lors des deux derniers matches que nous sommes capables de ne pas prendre de but. Si on compte le match de Coupe, on n’avait pris qu’un but en trois rencontres. C’est la preuve qu’on est capable de ne pas encaisser. Mais pour y arriver, tout le monde doit se sentir concerné. Nous les défenseurs, nous savons que nous devons faire mieux, mais le jeu défensif n’implique pas que les défenseurs. Tout le monde doit travailler en bloc et donner plus collectivement."

La situation est-elle inquiétante ? "Cette claque va nous remettre les pieds sur terre même si je ne pense pas qu’on affichait un trop-plein de confiance. Cette défaite prouve que les choses vont très vite en football, que rien n’est jamais acquis. Il faut se remettre en question chaque semaine."