La combativité et Defourny permettent aux Tubiziens de l’emporter

Privé de la quasi totalité de son axe central avec la blessure de Martens et les suspensions de Touré et Ba, Christian Bracconi avait misé sur une défense inédite et une tactique plus offensive qu’à l’habitude. Un choix payant puisque les Tubiziens ouvraient la marque au bout de 21 minutes avec une volée précise de Agyiri.

Si Defourny sauvait les meubles à la demi-heure, Henry aurait dû doubler la mise avant le repos. Isolé au petit rectangle sur un centre de Lippini, il envoyait le ballon dans les tribunes.

Les Tubiziens souffraient à la reprise mais pouvaient compter sur un Defourny des grands soirs qui enchaînaient les arrêts réflexes. Mais la combativité était bien présente dans les rangs tubiziens et sur un contre, Henry doublait la mise à 20 minutes du terme.

Pas encore rassurés, personne n’ayant oublié le scénario fou de l’Union, les Tubiziens souffraient au cours des 20 dernières minutes mais ne craquaient pas, retrouvant enfin le chemin de la victoire, près de deux mois après leur derniers succès.





Tubize - Westerlo 2-0

Tubize: Defourny, Goudiaby, Nirisarike, Weymans, Lippini, Schuster, Köse (81e Bacanamwo), Garlito, Agyiri, Nemane (59e Vidémont (82e Bueno)), Henry.

Westerlo: Van Langendonck, Corstjens, Biset, Ghandri, Oto’o, Van Eenoo, Rommens (79e De Schryver), Dewaele, Abrahams, Buyl (46e Alessandro), Gboho (69e Petrov).

Arbitre: M. Debeuckelaere.

Avertissements: Corstjens, Rommens, Defourny.

Les buts: 21e Agyiri (1-0), 70e Henry (2-0).