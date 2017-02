Tubize Les Tubiziens joueront leur 4e place face à Roulers, à l’Union et au Cercle.

Tubize est à 270 minutes des playoffs 2. À trois matches d’atteindre son ambition en faisant partie des quatre meilleures équipes de D1B. Mais cette ambition, elle est également partagée par l’Union, classée deux points derrière, et le Cercle, actuellement à quatre unités des Tubiziens. Deux équipes que Tubize affrontera lors des deux dernières journées, après son match contre Roulers. "On a notre destin entre nos mains", a affirmé Garlito. Mais il ne faudra pas se louper lors de ces trois matches capitaux.

Tubize avait humilié Roulers en septembre

Roulers a créé la surprise en remportant la première phase du championnat et est toujours en lice dans la seconde. Quand on sait que l’Antwerp et le Lierse s’affrontent samedi, on se dit que Roulers sera peut-être très motivé dimanche face à Tubize. Mais les Tubiziens ne doivent pas craindre cette équipe. Ils ont réussi à prendre un point là-bas et avaient même étrillé les Roulariens en septembre, avant leur fameuse série.

Tubize ne perd pas contre l’Union

Dans deux semaines, Tubize se déplace à l’Union, juste après que les Saint-Gillois auront affronté le Cercle. Une rencontre qui pourrait être décisive pour les trois candidats à la 4e place. Et Tubize devra se méfier de l’Union qui a annoncé le week-end dernier, qu’elle était candidate au Top 4. Mais malgré la forme actuelle des Unionistes, Tubize part avec l’avantage de ne pas encore avoir perdu face à son voisin cette saison (deux victoires et un nul).

Tubize a battu le Cercle à domicile

Le Cercle, c’est peut-être le concurrent le plus dangereux dans la course au Top 4. Les Brugeois ont redressé la barre, ont été actifs lors du mercato et l’arrivée d’un joueur comme Mboyo a redonné espoir à l’équipe. D’autant que les Brugeois ont leur sort entre leurs mains puisqu’ils affrontent l’Union, Tubize et OHL, qui a fait une croix sur le Top 4. Le Cercle part avec l’avantage d’avoir battu deux fois Tubize cette saison. Mais Tubize avait gagné dans ses installations. Une performance à rééditer lors de l’ultime journée.





