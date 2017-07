Appliqués, les Sang et Or ont avant tout pris leurs marques face aux pensionnaires de Ligue 1

Pour leur quatrième jour de stage, les joueurs de l’AFC Tubize disputaient un match amical face à Metz, le second depuis le début de la préparation. Une bonne rencontre dans l’ensemble de la part de Tubiziens appliqués et concentrés, notamment défensivement où ils n’ont pas hésité à prendre le temps de construire, sans se précipiter.

L’occasion de voir Denayer (en test) titularisé au post de back droit ou encore Gouw sur le flanc gauche alors que pour le reste, Sadio Demba titularisait la base de l’équipe qui évoluait la saison dernière, dans un 4-4-2 plutôt classique avec Babic en soutien de Zenke, seul en pointe.

La seconde période fut par contre plus compliquée pour les Tubiziens qui encaissaient deux buts en deux minutes à l’heure de jeu, le premier avec une déviation involontaire de l’arbitre et le second sur une erreur de placement de la défense.

On a aussi eu l’occasion de voir à l’oeuvre le nouveau venu, Panos Armenakas. Australien d’origine grecque, il possède la double nationalité et compte plusieurs sélections juniors en équipe de Grèce et d’Australie. Prêté par Udinese pour une saison, il s’agit d’un prometteur gaucher, capable d’évoluer sur le flanc ou au poste de numéro dix et qui fait partie des 50 jeunes joueurs de moins de 20 ans à suivre de près.

Après ce match, les Tubiziens retournent à Molsheim où ils poursuivront leur stage jusqu’au 11 juillet.

Tubize: Defourny (46e Rausin), Denayer, Nirisarike, Laurent, Pires, Garlito, Ba (70e Kose), Gouw (63e Traore), Lee (83e Ha), Babic (58e Armenakas), Zenke (83e Oh).

Les buts: 60e Udol (1-0), 62e Diallo (2-0)