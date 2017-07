Juste avant de partir en stage en Alsace, les Tubiziens disputaient leur première rencontre amicale.

C’est du côté de Venlo, aux Pays-Bas, que Tubize a disputé son premier match amical de la saison. Les Sang et Or n’ont toutefois pas pu faire grand-chose pour éviter la défaite face aux Grecs. Menés 2-0 à la pause, les Brabançons wallons se sont finalement inclinés 4-0.

Cette première rencontre était surtout l’occasion pour Sadio Demba de voir pour la première fois ses joueurs à l’oeuvre puisqu’il a fait tourner tout son effectif. On a aussi pu découvrir trois joueurs à l’essai: un défenseur central brésilien, un attaquant slovène et Gilles Denayer, jeune back droit âgé de 21 ans et appartenant au Sporting d’Anderlecht.

Pour rappel, dans la foulée de ce match amical, les joueurs et le staff prenaient la direction de Molsheim en Alsace où ils effectueront un stage du 5 au 11 juillet, avec un match amical prévu ce samedi 8 juillet face à Metz.

La composition de Tubize

1ère mi-temps: Defourny, Touré, Nirisarike, test brésilien, Denayer, Kose, Gouw, Lee, Oh, Babic, test slovène.

2e mi-temps: Rausin, Touré, Nirisarike, test brésilien, Pires, Garlito, Gouw, Ha, Zenke, Babic, Traore.