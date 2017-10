Lorsque Vercauteren ouvrait la marque au bout de sept minutes, on s’est dit que Tubize allait passer une mauvaise soirée au stade Roi Baudouin. Finalement, ce but avait l’effet inverse, les Saint-Gillois laissant Tubize revenir dans la partie. Après quelques tentatives bien sauvées par la défense et le gardien de l’Union, Stevance rétablissait la parité.

La seconde période fut assez ouverte, les deux équipes se forgeaient quelques occasions et c’est finalement du côté de Tubize que la pièce tombait lorsque Martens prolongeait dans son but une reprise de Lee.

Tubize goûte donc à la victoire pour la seconde fois de la saison, le dernier succès remontant au 16 septembre. De quoi retrouver un peu de confiance et recoller au classement.

FICHE DU MATCH:

Union - Tubize 1-2

Union SG: Kudimbana; Peyre, Martens, Perdichizzi, Hamzaoui (73e Neels); Morren, Houdret (88e Diallo); Da Silva, Fixelles, Vercauteren; Ferber.

Tubize: Defourny; Dudouit, Laurent, Nirisarike, Weymans; Hwang (63e Garlito), Ba, Schuster (68e Armenakas), Zenke (75e Lee), Vidémont; Stevance.

Arbitre: M. Oostrom.

Avertissements: Maertens, Nirisarike, Hwang, Laurent.

Les buts: 7e Vercauteren (1-0), 36e Stevance (1-1), 87e Martens csc. (1-2).