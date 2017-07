L'Australien d'origine grecque Panos Armenakas sera Sang et Or cette saison.

Actuellement en stage avec Tubize en stage à Molsheim, Panos Armenakas est officiellement Tubizien. En effet, le prometteur gaucher âgé de 18 ans est prêté pour une saison à l'AFC Tubize par le club italien d'Udinese.

La saison dernière, le joueur de flanc, qui est aussi capable de dépanner dans l'axe, a inscrit 9 buts et délivré 4 passes décisives. Passé par les équipes de jeunes d'Udinese et de Watford, il possède la double nationalité et compte plusieurs sélections juniors en équipe de Grèce et d'Australie.

"Il fait partie du Top 50 des jeunes talents mondiaux à suivre de près. Après quelques passages sur le banc en équipe première à Udinese, il avait besoin d'un club où on pouvait lui assurer du temps de jeu", nous a confiés Josselin Croisé, le directeur général du club sur le lieu de stage de Tubize à Molsheim (Alsace).